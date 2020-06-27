المداهمة غير المسبوقة لمقر كتائب حزب الله العراقي.. تثير شكوك ومخاوف الفصائل الموالية لإيران

أثارت المداهمة غير المسبوقة لمقر ميليشيا كتائب حزب الله العراقي، بمنطقة الدورة جنوب بغداد، شكوك ومخاوف الفصائل الموالية لإيران.

فتلك العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب، وأفضت إلى اعتقال 14 عنصرا، هي الأولى من نوعها، ولربما التحرك اليتيم منذ أشهر لا بل سنوات بوجه هجمات الكاتيوشا التي تكررت مستهدفة المنطقة الخضراء وقواعد عسكرية تضم قوات أميركية.

وقد لاقت ترحيبا في الشارع العراقي الذي سئم تفلت السلاح، وعدم حصرية القرار الأمني في البلاد، كما اعتبرها مختصون في الشأن الأمني خطوة مهمة في اتجاه تنفيذ الوعود الحكومية التي قطعها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأولها حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار جبير أمني إلى أن المداهمة الليلية كشفت معملا لصناعة الصواريخ، بإشراف خبير إيراني، وتم خلال العملية اعتقال 14 شخصاً جنوب بغداد.

كما أوضح أن من بين "المعتقلين الـ 14 التي أعلنت عنهم قيادة العمليات المشتركة أمس 3 إيرانيين يشاركون ضمن ما يعرف بخلايا الكاتيوشا التي قصفت سابقا المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأميركية ونصب الجندي المجهول، وقبلها مقر مكافحة الإرهاب قرب مطار بغداد".

إلى ذلك، لفت إلى أن "الكاظمي تابع عملية التوقيف وأنهى كل فصول النقاش الذي دار خلال الساعات الماضية بينه وبين الفصائل الولائية (الموالية لإيران)".

بينما أكد مراقبون، أن الكاظمي كان واضحاً في تصريحاته السابقة، إذ وجه تحذيراً من أجل إيقاف عمليات إطلاق الكاتيوشا، كما اعتبر بشكل صريح أن من يقصف شعبه سيعامل كإرهابي، ومع ذلك استمرت تلك المجموعات الخارجة على القانون بأعمالها وكانت تنوي قصف مطار بغداد الدولي قبل مداهمتها بساعات قليلة".

وأضافوا أن رئيس الحكومة قيد منذ تعيينه قبضة كتائب حزب الله على المطار، من خلال شركة أمنية تابعة للكتائب فرضها رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بعد مقتل سليماني".

وأشاروا إلى أن "الكتائب حاولت ضرب المطار بغية إرضاء إيران من جهة وحماية مشروع السيطرة على مطار بغداد وحركة الشحن الجوي فيه على وجه التحديد من جهة، والضغط على القوات الأميركية للقبول بالتهدئة من جهة ثانية.

بينما كشف مصدر أمني أن المقر الذي دوهم عبارة عن ورشة فنية عسكرية يستخدمها عناصر من حزب الله العراقي من أجل صناعة قواعد اطلاق الصواريخ وتصنيع الكاتيوشا في مزارع البو عيثة جنوب بغداد.