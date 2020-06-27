كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 2054 إصابة جديدة

نشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها الدول العربية.

فقد وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 9.898.107، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 496.072 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.350.254 حالة.

ففي العراق، اعلنت وزارة الصحة، تسجيل 122 حالة وفاة و2054 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع معها إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق، إلى 41193 إصابة.

وذكرت الوزارة ، في بيان، أن العاصمة "بغداد" نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 631 إصابة ثم ميسان بـ 215 ثم واسط بـ 163.

وأشارت الصحة، إلى أنها سجلت كذلك 122 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس بينها 42 في بغداد والبقية موزعة في 14 محافظة أخرى، ليرتفع بذلك حالات الوفيات إلى 1559، فيما تماثل للشفاء 808 مرضى من 17 محافظة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 18859 حالة.



من جانبها، أرسلت الإمارات، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمها في الحد من انتشار كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

من جانبه، أعلن نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير الشمري، تعليق عمل الأطباء في محافظة "ذي قار" لحين ضبط الأمن وضمان سلامة الأطباء والكوادر الطبي.

وقال الشمري، في بيان، إنه بسبب الاعتداءات المتكررة على الأطباء في محافظة ذي قار وآخرها ما جرى من اعتداء بالضرب المبرح على إحدى الطبيبات والكادر الطبي في الذي يعمل معها وفي ظل عدم قدرة المحافظة على ضبط الأمن في المستشفيات وضمان سلامة الكوادر الطبية، نعلن تعليق عمل الأطباء في المحافظة لحين ضبط الأمن وضمان سلامة الأطباء والكوادر الطبية.

وفي لبنان، أعلنت السلطات اللبنانية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد إلى 1697 حالة بعد تسجيل 35 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 33 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى استقرار عدد حالات الشفاء عند 1144 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 2707 فحوصات.

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1104.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أن 11 حالة من هؤلاء تعود لأردنيين قدموا من الخارج ويخضعون للحجر الصحي وحالتين لسائقي شاحنات أحدهما أردني و5 حالات تعود لمخالطي مصابين في العاصمة "عمان".

وأوضحت رئاسة الوزراء، أنه تم تسجيل 33 حالة شفاء من الوباء، فيما أجرت السلطات الصحية حوالي 7300 فحص مخبري للتحري عن إصابات بكورنا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات منذ انتشار الجائحة إلى نحو 362 الف عينة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا المستجد لأشخاص مخالطين ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 254 إصابة.

وقالت الوزارة السورية، في بيان، إنه تم شفاء 96، فيما توفيت 7 حالات.



