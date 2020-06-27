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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 27 حزيران 2020 11:03 ص

الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع لحركة حماس الموالية لإيران في غزة

طائرة إسرائيلية

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية، مواقع لحركة حماس الموالية لإيران شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ أرضا شرق مدينة دير البلح دون وقوع إصابات أو أضرار في المكان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية موقعا آخر بقذيفتين صاروخيتين شرقي مدينة غزة حيث تبين أن القصف استهدف نقطة رصد تابعة لحركة حماس حيث دُمرت واشتعلت النيران فيها دون أن يُعلن عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل رصدت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه: "متابعة للتقارير عن تفعيل الصافرات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن "الصاروخين سقط أحدهما في منطقة غير مأهولة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، بينما سقط الآخر داخل القطاع".


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