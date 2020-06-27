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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 04:56 ص

بناء الاجسام في بطولة "سيد الشاطئ" بسوريا

اتحاد بناء الأجسام

اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، انه سيشارك في بطولة " سيد الشاطئ " الدولية ، التي ستقام  في سوريا خلال شهر ايلول المقبل.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لبناء الاجسام  :" ان رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن تلقى اتصالاً من نظيره السوري  منار هيكل ، وجه  خلاله  دعوة الى العراق للمشاركة في بطولة سيد الشاطئ الدولية التي ستقام في سوريا لاول مرة  للفترة من ٥-٦ من شهر  ايلول المقبل ".

واشار الى استعداد  المنتخب الوطني للمشاركة في هذه البطولة بعد اخذ الموافقات الرسمية من قبل وزارة الشباب والرياضة ، وبالاخص انها البطولة الاولى بعد جائحة كورونا .
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