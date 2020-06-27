بناء الاجسام في بطولة "سيد الشاطئ" بسوريا



اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، انه سيشارك في بطولة " سيد الشاطئ " الدولية ، التي ستقام في سوريا خلال شهر ايلول المقبل.



وذكر بيان للاتحاد العراقي لبناء الاجسام :" ان رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن تلقى اتصالاً من نظيره السوري منار هيكل ، وجه خلاله دعوة الى العراق للمشاركة في بطولة سيد الشاطئ الدولية التي ستقام في سوريا لاول مرة للفترة من ٥-٦ من شهر ايلول المقبل ".



واشار الى استعداد المنتخب الوطني للمشاركة في هذه البطولة بعد اخذ الموافقات الرسمية من قبل وزارة الشباب والرياضة ، وبالاخص انها البطولة الاولى بعد جائحة كورونا .