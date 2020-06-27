أربعة ملايين طن .. الكميات المسوقة من الحنطة المحلية

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري:" ان الكميات المسوقة من محصول الحنطة المحلية اقتربت من 4 ملايين طن ".



وقال الجبوري في بيان صحفي :" ان الدعم الذي قدمته الحكومة للفلاحين والمزارعين احد اسباب نجاح الموسم التسويقي وزيادة الكميات المسوقة ".



واشار الى :" ان حملة التسويق لمحصول الحنطة مازالت مستمرة في عدد من المحافظات".