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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 04:52 ص

أربعة ملايين طن .. الكميات المسوقة من الحنطة المحلية

الحنطة والشعير
أعلن وزير التجارة علاء الجبوري:"  ان الكميات المسوقة من محصول الحنطة المحلية اقتربت من 4 ملايين طن ".

وقال الجبوري في بيان صحفي :" ان الدعم الذي قدمته الحكومة للفلاحين والمزارعين احد اسباب نجاح الموسم التسويقي وزيادة الكميات المسوقة ".

واشار الى :" ان  حملة التسويق لمحصول الحنطة مازالت مستمرة في عدد من المحافظات".
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