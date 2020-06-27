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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 04:49 ص

المكصوصي : هذه نتيجة الفساد .. المصابون بكورونا لايجدون مستشفيات لعلاجهم

رعد-المكصوصي


اكد عضو مجلس النواب، رعد المكصوصي :" ان ازمة كورونا فضحت كل الفساد السابق، الذي كان الشعب العراقي يسمع عنه ولا يراه ".

وقال المكصوصي في تصريح صحفي :" ان الحكومات العراقية بعد عام 2003 انشغلت بصفقات الفساد واختلاس الاموال واهملت القطاع الصحي، و باتت الامور الان  اكثر وضوحاً بعدما  اصبح  المصابون بكورونا  دون  مستشفيات ".

واضاف :" ان الاطباء و الممرضين في المستشفيات العراقية يواجهون اليوم اكثر من وحش ، فالى جانب الفايروس المنتشر الذي راح ضحيته مئات العراقيين وعشرات الاطباء، لا تتوفر المستلزمات الطبية والصحية والمعدات الضرورية والوقائية لمعالجة المرضى ومواجهة الفايروس ".
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