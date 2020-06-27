المكصوصي : هذه نتيجة الفساد .. المصابون بكورونا لايجدون مستشفيات لعلاجهم





اكد عضو مجلس النواب، رعد المكصوصي :" ان ازمة كورونا فضحت كل الفساد السابق، الذي كان الشعب العراقي يسمع عنه ولا يراه ".



وقال المكصوصي في تصريح صحفي :" ان الحكومات العراقية بعد عام 2003 انشغلت بصفقات الفساد واختلاس الاموال واهملت القطاع الصحي، و باتت الامور الان اكثر وضوحاً بعدما اصبح المصابون بكورونا دون مستشفيات ".



واضاف :" ان الاطباء و الممرضين في المستشفيات العراقية يواجهون اليوم اكثر من وحش ، فالى جانب الفايروس المنتشر الذي راح ضحيته مئات العراقيين وعشرات الاطباء، لا تتوفر المستلزمات الطبية والصحية والمعدات الضرورية والوقائية لمعالجة المرضى ومواجهة الفايروس ".