العراق لا يستبعد اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بشأن حصته المائية من تركيا



لوح العراق، بخيار اللجوء الى مجلس الامن الدولي للشكوى على تركيا في ملف تأمين حصته المائية ، بعد تدشينها سد اليسو العملاق على نهر دجلة.



وقال الناطق باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب عبدالله في تصريح صحفي :" ان الخزن في سد اليسو قد اكتمل ، وبدأوا بتوليد الطاقة الكهربائية من السد ، وبالتي يجب ان يتم اطلاق كميات كافية من المياه للعراق لخزنها في سد الموصل ".



واضاف :" ان المشاورات الثنائية مازالت كافية في الوقت الحالي ، ونتمنى من الجارة تركيا ان تكون واقعية في هذا الموضوع ونصل الى اتفاق مشترك في شأن الحصص المائية المنصفة والعادلة للعراق".



لكنه استدرك قائلا :" ان الذهاب الى مجلس الامن سنضعه خيارا ثانيا ، فيما اذا كان هناك تعنت من قبل الجانب التركي في امر تأمين احتياجاتنا من المياه".



واوضح الناطق :" ان الخزين المائي للعراق جيد حاليا ، وسيكون متوفرا لتأمين كافة الاحتياجات المائية بالنسبة للزراعة والصناعة والشرب ، خاصة في موسم الصيف ،حتى لموسم الشتاء المقبل والوضع مطمئن جداً".