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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 04:44 ص

مطالبة نيابية بدراسة أسباب زيادة الوفيات بكورونا وعرضها على الرأي العام

علي الغانمي

دعا عضو خلية الازمة النيابية النائب علي الغانمي، الى دراسة علمية لاسباب زيادة الوفيات بفايروس كورونا في العراق.

وقال الغانمي في تصريح صحفي:" مع ارتفاع درجات الحرارة ، بدأت الاصابات بفايروس كورونا ترتفع بمعدلات غير مسبوقة  تخطت حاجز الالفي  اصابة وهي الاعلى حتى الان منذ تسجيل اول اصابة في العراق قبل 4 اشهر".

 واضاف :" ان الجهات المختصة تتحدث عن عوامل داخلية وخارجية دفعت الى ارتفاع الاصابات مؤخرا ، لكن الامر المثير للقلق هو الارتفاع  للافت لمعدلات الوفيات في اغلب المحافظات".

واكد عضو خلية الازمة :" ان الوضع يتطلب تشكيل لجنة مختصة لدراسة اسباب  تزايد الوفيات بفايروس كورونا ،  خاصة وان العراق يعاني من تلوث بيئي ناجم عن سوء الخدمات وتراكم النفايات التي ربما تكون من اسباب تفشي الفايروس وزيادة الوفيات ، ما يتطلب القيام بدراسات علمية لبيان الوضع امام الرأي العام ".

وقد شهدت معدلات الاصابة بفايروس كورونا في العراق ارتفاعا مطردا في الاسابيع الاخيرة وكذلك الوفيات ما اثار قلق الرأي العام.
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