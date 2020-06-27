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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 04:42 ص

مسؤول محلي : القوات التركية سيطرت على 21 قرية في إقليم كردستان

القوات التركية

كشف  مسؤول محلي في اقليم كردستان  عن  سيطرة القوات التركية على 21 قرية في اطار العمليات العسكرية التي اطلقتها مؤخراً في اراضي الاقليم .

وقال مدير ناحية دركار في قضاء زاخو بمحافظة دهوك زريفان موسى ، في تصريح صحفي :" ليس من المعلوم على وجه الدقة المسافة التي توغل فيها الجيش التركي داخل اراضي اقليم كردستان منذ انطلاق عملياته حتى الآن، لكن المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية تضم العديد من القرى".

واضاف موسى :" ان عدد القرى التي باتت تحت سيطرة الجيش التركي وصل الى 21 قرية ،اغلبها نزح منها الاهالي جراء التوترات العسكرية المستمرة، لكن بعضها  مأهولة بعدد قليل من السكان ،  رفضوا مغادرة ديارهم".

واوضح :" ان عمليات القصف تقع في مناطق قريبة من تلك القرى، لكن حتى الآن لم تسفر عن خسائر بشرية في قرى الناحية، باستثناء وقوع اضرار مادية جسيمة دون امكانية تقدير حجمها حاليا ".
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