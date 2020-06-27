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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 04:39 ص

نائب يحدد " طرفي فساد " التهما خيرات العراق

جمال كوجر
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر :" ان  العراق يعاني من طرفي فساد ، التهما خيراته على مدار سنوات طويلة ".

وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان  الفساد في العراق كبير ومتنوع ، واخذ ابعادا كبيرة  في السنوات الماضية ، لكن طرفيه  الاكثر خطورة هما الحكومات المحلية والوزارات ،باعتبارهما ياخذان جزءا  كبيرا من ميزانية العراق السنوية تحت غطاء تمويل مشاريع تنموية وخدمية ".

واضاف :" ان ازمة العراق المالية تستدعي قرارات جريئة في اطار مواجهة الفساد واصلاح البنية الاقتصادية وانهاء ملف التجاوزات على النوافذ التي تشكل ايرادات كبيرة لخزينة الدولة بمختلف عناوينها "، مبينا انه :" بدون اصلاح حقيقي في العراق ستكون الازمة المالية اكثر خطورة ، رغم الاقتراض المالي من اجل التخفيف عن كاهل الميزانية واعطاء مرونة في تمويل الرواتب دون اي اشكالات ".
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