نائب يحدد " طرفي فساد " التهما خيرات العراق

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر :" ان العراق يعاني من طرفي فساد ، التهما خيراته على مدار سنوات طويلة ".



وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان الفساد في العراق كبير ومتنوع ، واخذ ابعادا كبيرة في السنوات الماضية ، لكن طرفيه الاكثر خطورة هما الحكومات المحلية والوزارات ،باعتبارهما ياخذان جزءا كبيرا من ميزانية العراق السنوية تحت غطاء تمويل مشاريع تنموية وخدمية ".



واضاف :" ان ازمة العراق المالية تستدعي قرارات جريئة في اطار مواجهة الفساد واصلاح البنية الاقتصادية وانهاء ملف التجاوزات على النوافذ التي تشكل ايرادات كبيرة لخزينة الدولة بمختلف عناوينها "، مبينا انه :" بدون اصلاح حقيقي في العراق ستكون الازمة المالية اكثر خطورة ، رغم الاقتراض المالي من اجل التخفيف عن كاهل الميزانية واعطاء مرونة في تمويل الرواتب دون اي اشكالات ".