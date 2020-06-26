الحصيلة الأعلى في البلاد.. دفن أكثر من 100 متوفٍ بكورونا خلال 24 ساعة

كشفت مصادر أمنية عن عملية تجهيز ودفن جثامين (١٠٤) متوفين جُدد بفيرس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في حصيلة دفن عدتها الأعلى في البلاد منذ تفشي ظهور الجائحة.

وذكرت المصادر ان “المتوفين الـ(١٠٤) الجدد توزعوا وفق الاتي: من العاصمة بغداد (٥٤) متوفيا، و(٢٤) من محافظة ذي قار ، و(١١) متوفيا من محافظة ميسان، و (٧) متوفين من محافظة البصرة ، و(٤) متوفين من محافظة ديالى، و(٣) متوفين من محافظة النجف ، ومتوف واحد من محافظة بابل”.

واعلنت وزارة الصحة ، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات بجائحة كورونا المستجد إلى 39139 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة في عموم البلاد إلى 1437.