البرلمان يكشف حقيقة إرسال 20 نائباً للعلاج من كورونا خارج العراق

نفى مجلس النواب، اليوم الجمعة, أنباء إرساله 20 نائباً إلى خارج البلاد للعلاج من فيروس كورونا.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباءً عن تواجد نحو 20 نائبا تم ارسالهم من قبل مجلس النواب بطائرة خاصة للعلاج من فايروس كورونا في احدى المستشفيات الاردنية".



وأضافت: "في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية جملة وتفصيلا ما يتم تداوله بشأن قيام مجلس النواب بحجز اي طائرة او دفع نفقات نقل نواب مصابين الى خارج البلد فأنها تؤكد بان النواب المصابون يتم علاجهم في الداخل او الخارج بقرار شخصي منهم فالذي قرر منهم الحصول على العلاج خارج العراق لم يتدخل مجلس النواب سواء في ترتيبات الحجز او في نفقات العلاج او نقله".



وتابعت: "نود الاشارة انه بغض النظر عن صحة العدد من عدمه فان اصابة اي نائب او نائبة بالفايروس يعد امرا طبيعيا كونهم جزء من ابناء الشعب ويواصلون دورهم التشريعي والتمثيلي من خلال اللقاء بالمواطنين في مناطقهم او مع الموظفين في مؤسسات الدولة مما يجعلهم عرضة للإصابة".



ودعت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب إلى "توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وخاصة ما يتعلق بفايروس كورونا بعيدا عن الاثارة والتضخيم".