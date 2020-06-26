بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 26 حزيران 2020
آخر الأخبار
البرلمان يكشف حقيقة إرسال 20 نائباً للعلاج من كورونا خارج العراق النجم المصري محمد صلاح يحتفل بلقب "البريميرليغ" مع ليفربول على طريقته الخاصة ذي قار تسجل 128 حالة وفاة وإصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد نائب عن البصرة : فساد المسؤولين في صحة المحافظة لا يمكن السكوت عنه إطلاقا نائب ينفي مطالبته باستقالة وزير الصحة الصحة العالمية تحذر العراق من مصير مشابه لإيران واوربا بسبب عدم الالتزام بالوقاية الصحية التربية تسترجع مبالغ مالية من 5051 موظفا مزدوج الرواتب نائب كردي: حل حكومة الاقليم والبرلمان هو مطلب كل الشعب الكردي وزيرة الهجرة تعد النازحين بصرف منح العودة لهم فور وصول التخصيصات في مواجهة كانت مؤجلة.. حكومة الكاظمي تتحرك ضد ميليشيات إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 26 حزيران 2020 04:16 م

البرلمان يكشف حقيقة إرسال 20 نائباً للعلاج من كورونا خارج العراق

مجلس النواب

نفى مجلس النواب، اليوم الجمعة, أنباء إرساله 20 نائباً إلى خارج البلاد للعلاج من فيروس كورونا.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباءً عن تواجد نحو 20 نائبا تم ارسالهم من قبل مجلس النواب بطائرة خاصة للعلاج من فايروس كورونا في احدى المستشفيات الاردنية".

وأضافت: "في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية جملة وتفصيلا ما يتم تداوله بشأن قيام مجلس النواب بحجز اي طائرة او دفع نفقات نقل نواب مصابين الى خارج البلد فأنها تؤكد بان النواب المصابون يتم علاجهم في الداخل او الخارج بقرار شخصي منهم فالذي قرر منهم الحصول على العلاج خارج العراق لم يتدخل مجلس النواب سواء في ترتيبات الحجز او في نفقات العلاج او نقله".

وتابعت: "نود الاشارة انه بغض النظر عن صحة العدد من عدمه فان اصابة اي نائب او نائبة بالفايروس يعد امرا طبيعيا كونهم جزء من ابناء الشعب ويواصلون دورهم التشريعي والتمثيلي من خلال اللقاء بالمواطنين في مناطقهم او مع الموظفين في مؤسسات الدولة مما يجعلهم عرضة للإصابة".

ودعت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب إلى "توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وخاصة ما يتعلق بفايروس كورونا بعيدا عن الاثارة والتضخيم".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

الحصيلة الأعلى في البلاد.. دفن أكثر من 100 متوفٍ بكورونا خلال 24 ساعة 26 حزيران 2020 04:18 م

عدي عواد

نائب عن البصرة : فساد المسؤولين في صحة المحافظة لا يمكن السكوت عنه إطلاقا 26 حزيران 2020 02:48 م

حيدر الفوادي

نائب ينفي مطالبته باستقالة وزير الصحة 26 حزيران 2020 02:37 م

دفن ضحايا كورونا في العراق

الصحة العالمية تحذر العراق من مصير مشابه لإيران واوربا بسبب عدم الالتزام بالوقاية الصحية 26 حزيران 2020 02:32 م

تربية القرنة

التربية تسترجع مبالغ مالية من 5051 موظفا مزدوج الرواتب 26 حزيران 2020 02:31 م

سركوت شمس الدين

نائب كردي: حل حكومة الاقليم والبرلمان هو مطلب كل الشعب الكردي 26 حزيران 2020 02:28 م

ايفان فائق

وزيرة الهجرة تعد النازحين بصرف منح العودة لهم فور وصول التخصيصات 26 حزيران 2020 02:25 م

dce85c4c-19d4-4f9c-b671-b9113874dc2a_16x9_600x338

الصحة العالمية تحذر : مصير العراق قد يكون مشابها لايران 26 حزيران 2020 02:19 م

التعليقات