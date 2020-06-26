النجم المصري محمد صلاح يحتفل بلقب "البريميرليغ" مع ليفربول على طريقته الخاصة

احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" على طريقته الخاصة، حيث بات أول لاعب مصري يحصل على اللقب مرتين.



ونشر صلاح صورة مع نجوم ليفربول مصحوبه بتعليق في تغريدة له على تويتر قائلا "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".



كما حرص صلاح على نشر رسالة أخرى باللغة الإنجليزية لجماهير ليفربول حول العالم وقال فيها: " نعم أنه شعور جيد وأريد أن أشكر كل مشجعي الفريق الذين شاهدونا من كافة أنحاء العالم"، مضيفا "لقد جعلتم التتويج بالدوري ممكنا لنا وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرحة التي تستحقونها".



