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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 03:42 م

المصائب لا تأتي فرادى..كورونا والعطش يضربان ديالي ومخاوف من كارثة إنسانية

العطش

أكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، بأن العطش يغزو 20 قرية زراعية شرق المحافظة وسط مخاوف جدية من نزوح جماعي هو الاكبر في تاريخ ديالى هذا بالاضافة إلى انتشار كورونا .
وقال مدير ناحية مندلي وكالة  مازن الخزاعي في تصريح  له ،ان” اكثر من 20 قرية في حوض الندا  تعاني منذ اسابيع من عطش حاد جدا لدرجة قاسية للغاية لدرجة بان الحصول على كاس ماء اصبح صعب جدا بسبب التجاوزات على قناة مندلي الاروائية من قبل مزارعي واصحاب احواض اسماك باطراف قضاء المقدادية .
واضاف الخزاعي،ان” القرى في وضع ماساوي والعطش بدأ يؤثر على صحة الاهالي لعدم وجود بدائل للمياه محذرا من حدوث نزوح جماعي هو الاكبر في تاريخ ديالى بسبب العطش الذي يغزو القرى منذ اسابيع”.
ودعا مدير ناحية مندلي وكالة” الحكومة المحلية الى تدخل عاجل لايقاف التجاوزات على قناة مندلي الاروائية وضمان حصة القرى في مياه الشرب على الاقل لتجاوز الازمة وتفادي كارثة انسانية تلوح بالافق”.
وتعد قرى حوض الندا من اكبر القرى الزراعية شرق ديالى وهي تضم الاف العوائل تعتمد على قناة مندلي الاروائية في تامين مياه الشرب وسقي المحاصيل الزراعية

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أخر تعديل: الجمعة، 26 حزيران 2020 03:59 م
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