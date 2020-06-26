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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 02:48 م

نائب عن البصرة : فساد المسؤولين في صحة المحافظة لا يمكن السكوت عنه إطلاقا

عدي عواد

طالب النائب عن البصرة عدي عواد رئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ووزارة الصحة وهيئة النزاهة بمحاسبة مدير صحة المحافظة الحالي والسابق عن ملف " معمل الهواء الطبي" بمستشفى الزبير.


وقال عواد في منشور عبر حسابه الرسمي في فيسبوك ان "فساد المسؤولين في صحة البصرة لا يمكن السكوت عنه إطلاقا".


واضاف انه "في الوقت الذي تعاني فيه مستشفياتنا من نقص وحاجة لتجهيز الأوكسجين يكون هذا حال معمل الهواء الطبي الذي كلف 85 مليون والموجود حاليا في مستشفى الزبير منذ سنه 2013 وللعلم هذا الجهاز يستطيع تجهيز أكثر من 200 سرير وبالامكان ادخاله للعمل الان".

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