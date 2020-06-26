نائب ينفي مطالبته باستقالة وزير الصحة





نفى رئيس كتلة عطاء البرلمانية النائب حيدر الفوادي، التغريدة المنسوبة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا الى ان التغريدة مزورة ، مبينا انه ليس لديه اي حساب على تويتر.



وقال الفوادي في ان "هنالك تصريحا منسوبا لي، على صفحة مزورة على موقع تويتر، تدعي اني اطالب باقالة وزير الصحة لفشله في اداء واجبه، وان لدي وثائق ضده.



واضاف:" انني بهذا الصدد اود الاشارة الى انه ليس لدي اي حساب على موقع تويتر ولم اتحدث باي شئ سلبي او ايجابي ضد وزير الصحة او غيره خلال هذه الفترة".



ودعا الفوادي، وسائل الاعلام، الى "تحري الدقة والمهنية والموضوعية في نقل المعلومة لحراجة الوضع، واستقاء المعلومات من مصادرها".