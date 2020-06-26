بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 26 حزيران 2020
آخر الأخبار
البرلمان يكشف حقيقة إرسال 20 نائباً للعلاج من كورونا خارج العراق النجم المصري محمد صلاح يحتفل بلقب "البريميرليغ" مع ليفربول على طريقته الخاصة ذي قار تسجل 128 حالة وفاة وإصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد نائب عن البصرة : فساد المسؤولين في صحة المحافظة لا يمكن السكوت عنه إطلاقا نائب ينفي مطالبته باستقالة وزير الصحة الصحة العالمية تحذر العراق من مصير مشابه لإيران واوربا بسبب عدم الالتزام بالوقاية الصحية التربية تسترجع مبالغ مالية من 5051 موظفا مزدوج الرواتب نائب كردي: حل حكومة الاقليم والبرلمان هو مطلب كل الشعب الكردي وزيرة الهجرة تعد النازحين بصرف منح العودة لهم فور وصول التخصيصات في مواجهة كانت مؤجلة.. حكومة الكاظمي تتحرك ضد ميليشيات إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 02:32 م

الصحة العالمية تحذر العراق من مصير مشابه لإيران واوربا بسبب عدم الالتزام بالوقاية الصحية

دفن ضحايا كورونا في العراق


حذرت  منظمة الصحة العالمية،   العراق  من مصير مشابه لإيران والدول والأوروبية بسبب عدم التزام المواطنين بالوقاية الصحية،  من فيروس كورونا.


وقال ممثل المنظمة في بغداد ادهم اسماعيل  ، إنه "بعد تسجيل اصابات كثيرة بفيروس كورونا لدى العراقيين، نخشى أن يكون الوضع مشابه لإيران ودول أوروبية كايطاليا وأسبانيا وعدم توفر الأسرّة في المستشفيات لإستيعاب المصابين".


وأضاف، "يتوجب على الحكومة منع التجمعات وتشديد الإجراءات الامنية والتزام المواطنين بالوقاية الصحية لتفادى كثرة الإصابات وأن لا يصل إلى الحد الأعلى من الإصابات".


وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية، "نرى أن المواطن العراقي قادر على الالتزام بالوقاية والانتصار على فيروس كورونا".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

الحصيلة الأعلى في البلاد.. دفن أكثر من 100 متوفٍ بكورونا خلال 24 ساعة 26 حزيران 2020 04:18 م

مجلس النواب

البرلمان يكشف حقيقة إرسال 20 نائباً للعلاج من كورونا خارج العراق 26 حزيران 2020 04:16 م

عدي عواد

نائب عن البصرة : فساد المسؤولين في صحة المحافظة لا يمكن السكوت عنه إطلاقا 26 حزيران 2020 02:48 م

حيدر الفوادي

نائب ينفي مطالبته باستقالة وزير الصحة 26 حزيران 2020 02:37 م

تربية القرنة

التربية تسترجع مبالغ مالية من 5051 موظفا مزدوج الرواتب 26 حزيران 2020 02:31 م

سركوت شمس الدين

نائب كردي: حل حكومة الاقليم والبرلمان هو مطلب كل الشعب الكردي 26 حزيران 2020 02:28 م

ايفان فائق

وزيرة الهجرة تعد النازحين بصرف منح العودة لهم فور وصول التخصيصات 26 حزيران 2020 02:25 م

dce85c4c-19d4-4f9c-b671-b9113874dc2a_16x9_600x338

الصحة العالمية تحذر : مصير العراق قد يكون مشابها لايران 26 حزيران 2020 02:19 م

التعليقات