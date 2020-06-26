الصحة العالمية تحذر العراق من مصير مشابه لإيران واوربا بسبب عدم الالتزام بالوقاية الصحية



حذرت منظمة الصحة العالمية، العراق من مصير مشابه لإيران والدول والأوروبية بسبب عدم التزام المواطنين بالوقاية الصحية، من فيروس كورونا.



وقال ممثل المنظمة في بغداد ادهم اسماعيل ، إنه "بعد تسجيل اصابات كثيرة بفيروس كورونا لدى العراقيين، نخشى أن يكون الوضع مشابه لإيران ودول أوروبية كايطاليا وأسبانيا وعدم توفر الأسرّة في المستشفيات لإستيعاب المصابين".



وأضاف، "يتوجب على الحكومة منع التجمعات وتشديد الإجراءات الامنية والتزام المواطنين بالوقاية الصحية لتفادى كثرة الإصابات وأن لا يصل إلى الحد الأعلى من الإصابات".



وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية، "نرى أن المواطن العراقي قادر على الالتزام بالوقاية والانتصار على فيروس كورونا".