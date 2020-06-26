التربية تسترجع مبالغ مالية من 5051 موظفا مزدوج الرواتب





اعلنت وزارة التربية عن استرجاعها مبالغ مالية من 5051 موظفا مزدوج الراتب.



وذكر بيان للوزارة ان لجنة التقاطع الوظيفي وضمن التوجه للقضاء على ظاهرة مزدوجي الراتب في الوزارة قامت، باسترجاع المبالغ المالية لاكثر من 5051 موظفا في وزارة التربية بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية وديوان الرقابة المالية الاتحادي .



ونقل البيان عن الوزير علي مخلف قوله انه عرض الاعمال التي انجزتها لجنة التقاطع الوظيفي بعد تسجيلها اكثر من (18062) مخالفا على رئيس الوزراء والذي بدوره اثنى واشاد بعملها موجهاً جميع الوزارات بان تحذو حذو وزارة التربية من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي اثقلت كاهل الدولة ونخرت جسدها المالي.