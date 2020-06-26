وزيرة الهجرة تعد النازحين بصرف منح العودة لهم فور وصول التخصيصات

وعدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو النازحين بصرف منح العودة لهم فور وصول التخصيصات المالية .



وقالت في تغريدة نشرتها في حسابها بموقع تويتر : احبتي النازحين المشمولين بمنحة العودة والتي يطالب بها بعضكم وهو حق مكفول لكم ..اود التوضيح بان تلك المنحة متوقفة على التخصيصات المرصودة لوزارتنا والى هذه الساعة لم تصلنا بسبب الازمة المالية في البلاد واعدكم فور وصول التخصيصات ستوزع عليكم.