في مواجهة كانت مؤجلة.. حكومة الكاظمي تتحرك ضد ميليشيات إيران

أكد مراقبون، أنه في مواجهة كانت مؤجلة بين منطق الدولة واللادولة في العراق، حسم من خلالها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أمره، وبدأت المواجهة المباشرة مع من يروع السكان ويستهدف المقار الدبلوماسية والمواقع العسكرية بصواريخ الكاتيوشا بشكل شبه يومي.

فقد نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، والتي شكلت رأس الحربة في هزيمة تنظيم داعش، عملية نوعية خاطفة ضد ورشة لتصنيع صواريخ الكاتيوشا ومنصات إطلاقها في منطقة البوعيثة في بغداد تديرها ما يعرف بـميليشيا "كتائب حزب الله تنظيم العراق".

وأسفرت العملية عن اعتقال عدد من عناصر ميليشا حزب الله العراقي وضبط صواريخ كانت معدة للانطلاق باتجاه المنطقة الخضراء.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن قوات الأمن اعتقلت خبيرا أجنبيا يشرف على مصنع صواريخ لدى ميليشيا حزب الله خلال العملية الأمنية التي استهدفت 13 شخصا من الميليشيا، بينهم 3 قياديين أيضا.

ويخضع الموقوفون حاليا للتحقيق من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.



وبحسب "سكاي نيوز" أشار مراقبون إلى أن العملية المباغتة أفقدت عناصر الميليشيا توازنها في التعامل مع الحادث حيث دعت عناصرها إلى النفير والنزول إلى الشارع بهدف الضغط على القوات الأمنية لإطلاق سراح المعتقلين.

وبحسب كثيرين، يبدو أن المواجهة المباشرة بدأت ولن تتوقف في ظل عزم حكومي على إنهاء فوضى السلاح، الذي خرج إلى العلن في شوارع بغداد من قبل حزب الله العراقي.

ويرى متابعون أن العملية النوعية لمكافحة الإرهاب ضد الميليشيات المسلحة قد تكون بداية عملية لتطبيق أهم بنود البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، المتمثل بحصر السلاح بيد الدولة.

وفي تطورات متسارعة على الأحداث، ذكرت مصادر سياسية، أنه لم يتم الإفراج، حتى هذه الساعة، عن أي من المعتقلين، ولم يحاصر احدا مقر مكافحة الارهاب، ولازالوا تحت التحقيق القضائي.

وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق يرفض إطلاق سراح عناصر الميليشيا الذين اعتقلوا، رغم محاولات قيادات في الحشد وقيادات سياسية في تحالف الفتح تسوية الموضوع.

وأفادت المصادر أن الكاظمي، الذي تابع بنفسه عملية القبض على عناصر كتائب حزب الله "لم يعتذر من أحد".

وذكرت المصادر أن "كتائب حزب الله حاولت استهداف مطار بغداد لإرضاء إيران ولحماية الفساد للسيطرة على حركة الشحن في المطار"، مضيفة أنه "تم ضبط مصنع صواريخ برئاسة خبير أجنبي لدى كتائب حزب الله"، من دون أن تذكر جنسيته.





