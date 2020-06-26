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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 26 حزيران 2020 02:19 م

الصحة العالمية تحذر : مصير العراق قد يكون مشابها لايران

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الصحة العالمية تحذر : مصير العراق قد يكون مشابها لايران


اطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا للعراق من مصير مشابه لايران وبعض الدول الاوروبية بسبب عدم التزام المواطنين بالوقاية الصحية.

وقال ممثل المنظمة في بغداد ادهم اسماعيل في تصريح صحفي :" بعد تسجيل اصابات كثيرة بفايروس كورونا لدى العراقيين، نخشى ان يكون الوضع مشابها لايران ودول اوروبية ، كايطاليا واسبانيا ، وعدم توفر الاسرّة في المستشفيات لاستيعاب المصابين".

واضاف: " يتوجب على الحكومة منع التجمعات وتشديد الاجراءات الامنية ، والتزام المواطنين بالوقاية الصحية لتفادى كثرة الاصابات ، وان لا تصل الى الحد الاعلى ".
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