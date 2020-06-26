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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 26 حزيران 2020 02:15 م

لجنة برلمانية : على الحكومة اتخاذ اجراءات اكبر من الاحتجاج لوقف الاعتداءات التركية

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لجنة برلمانية : على الحكومة اتخاذ اجراءات اكبر من الاحتجاج لوقف الاعتداءات التركية

طالبت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية ، الحكومة  بوضع قضية الاعتداءات العسكرية التركية على جدول اعمال اجتماعها القادم لتدارس خيارات اخرى لا تقف عند حدود الاحتجاج الرسمي ، ومن شأنها ان تكون حائلاً دون تكرار هذه الاعتداءات.

وقالت اللجنة النيابية في بيان صحفي :" لم تمض سوى عشرة ايام على قصف الطيران التركي مناطق في  اقليم كردستان ، واستدعاء وزارة الخارجية  السفير التركي  لتسلمه مذكرة احتجاج رسمي ، وهاي هي تركيا اليوم تعيد الاعتداء على منطقة اخرى في محافظة السليمانية، راح ضحيته عدد  من المواطنين وخسائر في الممتلكات الخاصة والعامة ".

وقصف الطيران التركي يوم امس احد المصائف في السليمانية ، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى .
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