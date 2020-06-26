مصدر : المعتقلون هم "عصابة الكاتيوشا" واطلاق سراحهم تم في " السوشيال ميديا "



اكد مصدر امني رفيع :" ان المسلحين الذين اعتقلهم جهاز مكافحة الارهاب الليلة الماضية ، هم عصابة الكاتيوشا ، التي قصفت مواقع ومؤسسات عديدة في بغداد ".



وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه :" ان المعتقلين ، وبينهم اجنبي ، هم عصابة الكاتيوشا التي قصفت الجندي المجهول وقبله مقر مكافحة الارهاب قرب مطار بغداد".



واضاف :" تم ضبط ورشة لتصنيع الصواريخ يديرها خبير اجنبي، واقتيد المعتقلون الى السجن وسيخضعون للتحقيقات القانونية، ولم يطلق سراحهم الا على صفحات السوشيال ميديا"، مبينا :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع العملية واطمأن على اعتقال المتهمين وانتهى الامر ".

