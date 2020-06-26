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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 26 حزيران 2020 02:10 م

مصدر : المعتقلون هم "عصابة الكاتيوشا" واطلاق سراحهم تم في " السوشيال ميديا "

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مصدر : المعتقلون هم "عصابة الكاتيوشا" واطلاق سراحهم تم في " السوشيال ميديا "

اكد  مصدر امني رفيع :" ان المسلحين الذين اعتقلهم جهاز مكافحة الارهاب الليلة الماضية ، هم عصابة الكاتيوشا ، التي قصفت مواقع ومؤسسات عديدة في بغداد ".

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه :" ان المعتقلين ، وبينهم اجنبي ، هم عصابة الكاتيوشا التي قصفت الجندي المجهول وقبله مقر مكافحة الارهاب قرب مطار بغداد".

واضاف :" تم ضبط ورشة لتصنيع الصواريخ  يديرها خبير اجنبي، واقتيد المعتقلون الى السجن وسيخضعون للتحقيقات القانونية،  ولم يطلق سراحهم الا على صفحات السوشيال ميديا"، مبينا :" ان  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع العملية واطمأن على اعتقال المتهمين وانتهى الامر ".
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