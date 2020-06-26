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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 26 حزيران 2020 02:06 م

كتلة كردية تدعو الكاظمي لمقاضاة المسؤولين في اقليم كردستان

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كتلة كردية تدعو الكاظمي لمقاضاة المسؤولين في اقليم كردستان


دعت كتلة  "المستقبل"  النيابية  الكردية ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى  تحريك الدعاوى القضائية ضد المسؤولين في اقليم كردستان في حال عدم التوصل لاتفاق حول الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية.

واكد النائب عن الكتلة سركوت شمس الدين  في تصريح صحفي :"  ضرورة تسليم تلك الملفات الى الحكومة الاتحادية،وانهاء سيطرة العوائل الحاكمة من الحزبين الرئيسين بعد ان تفننوا باستغلالها لمصالحهم الشخصية على مدى 17 سنة الماضية ".

وقال  شمس الدين :" ان  الحكومة الاتحادية امام فرصة تاريخية لسحب ملفات النفط ورواتب الموظفين والمنافذ الحدودية من الاقليم والسيطرة عليها بشكل كامل لتكون ادارتها مركزية،وبعيدة عن متناول "صبيان السياسة" الذين تسببوا بتضرر جميع شرائح المجتمع".
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