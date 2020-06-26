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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 12:53 م

القدو: الدولة ستعاني من عجز مالي يصل الى 40 تريليون دينار مع نهاية العام الجاري

حنين القدو
بين عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، ان العراق سيعاني من عجزا في الموازنة مع نهاية العام الجاري ليصل الى 40 تريليون دينار، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة السيطرة على الواردات غير النفطية كالمنافذ والضرائب والجباية لتقليل العجز الى الحدود الطبيعية.
وقال القدو  ، ان “هناك توقعات بقيام الحكومة بتقديم الموازنة عند 30 حزيران الجاري الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها”.
وأضاف ان “هناك ارقام تخمينية تتعلق بالمصاريف التشغيلية والواردات لكل شهر والمصاريف للاشهر القادمة ورواتب الموظفين والنفقات الحاكمة، حيث سنعاني نهاية العام الجاري من عجز مالي يصل الى 40 تريليون دينار”.
وبين ان “تجاوز الازمة المالية يجب ان يكون من خلال ممارسة الضغط على المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء والضرائب والواردات الأخرى لتقليل العجز المالي الى الحدود الطبيعية”.
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