“صحة العراقي بين فكي المزايدات”.. نائب يكشف عن تخصيص 570 مليار دينار لشركة أدوية ترتبط بأحد الأحزاب

كشف النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، الجمعة، عن تخصيص 570 مليار دينار لشركة “كيماديا” للأدوية، وارتباط الأخيرة مع أربعة مكاتب تديرها هيئة اقتصادية تابعة لأحد الأحزاب.

وقال الجبوري في تغريدة على منصته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “في زمن كورونا يخصصون 750 مليار دينار لشركة كيماديا للأدوية، لتقوم بالتعاقد مع أربعة مكاتب تديرها هيئة اقتصادية لأحد الأحزاب النافذة”.

وأضاف، أن “مخازن وزارة الصحة خاوية على عروشها من الأدوية، ويحدثونك عن سبب تفشي الوباء في البلاد”، مختتماً تغريدته بوسم قال فيه: “صحة العراقي بين فكي المزايدات”.