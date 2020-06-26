بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 26 حزيران 2020
آخر الأخبار
كورونا وضع العراق أمام تحدّيات استثنائية.. بفعل تراكمات 17 سنة من الفشل في إدارة شؤون الدولة الكاظمي: العراق يحتاج في الواقع إلى دعم أمني وعسكري أمريكا تدرج العراق وإيران بقائمة الدول التي تجند أطفالاً للقتال بعد اعتقال عناصر من ميليشيا "حزب الله".. نشطاء عراقيون يتضامنون مع حكومة الكاظمي بغداد تنظم بطولة عربية للقوس والسهم .. " اون لاين" دعوة نيابية لفتح ملف المصافي النفطية المتلكئة الصحة : دخلنا في حرب شرسة وعلى الدولة والمواطن اعادة النظر بحساباتهما تنافس محموم بين الاحزاب على منصب " يبيض ذهبا " المسعودي : الاقتراض ليس الحل الحقيقي للازمة المالية خشان : الكاظمي لم يتخذ اي قرار صائب بشأن كورونا حتى الان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 12:36 م

العراق من بينها .. قائمة أكثر ثماني دول عربية امتلاكا للذهب

الذهب
أشارت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن شهر يونيو/حزيران الجاري إلى أن إجمالي احتياطيات دول العالم من الذهب، بلغت 34.89 ألف طن موزعة على نحو 100 اقتصاد يملكون طنا واحدا على الأقل.
عالميا، تصدرت الولايات المتحدة الدول الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية، حتى نهاية يونيو الماضي، بـ8133 طنا، تشكل نسبتها 23.3% من إجمالي الاحتياطات العالمية من المعدن الأصفر.
ويرصد في هذا التقرير قائمة أكبر 8 دول عربية حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطي، وترتيبها العالمي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي عن شهر يونيو.

السعودية 
تصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية، الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية، بكمية بلغت 323.1 طنا، احتلت فيه عالميا المرتبة 18 من أصل 100 اقتصاد يملك طنا واحدا على الأقل.
لبنان
في المرتبة الثانية عربيا، جاء لبنان التي تواجه اليوم واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتسبب بتراجع أسعار الصرف، إذ بلغ حجم حيازتها من الذهب 286.8 طنا، احتلت فيه عالميا المرتبة العشرين.
الجزائر
و جاءت الجزائر وهي الدولة النفطية وتملك احتياطت من الغاز الطبيعي لكنها تواجه تحديات مالية، في المرتبة الثالثة عربيا، بينما جاءت في المركز 26 عالميا ضمن أكبر حائزي المعدن الأصفر حول العالم، بحجم بلغ 173.6 طنا.

ليبيا
وحلت في المرتبة الرابعة جاءت ليبيا، التي ما تزال تعاني للعام التاسع على التوالي من توترات أمنية، إذ بلغت احتياطاتها نحو 116.6 طنا، بينما عالميا جاءت في المرتبة 33، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
العراق
وجاءت العراق في المرتبة الخامسة بعد ليبيا، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبلغ حجم احتياطي الذهب لديها، نحو 96.3 طنا، بينما جاءت عالميا في المرتبة 38، وفق البيانات.
مصر
في المركز السادس بعد العراق، تأتي مصر التي تملك احتياطات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية بحجم بلغ 79.5 طنا، بينما عالميا جاءت في المرتبة 40، وفق مجلس الذهب العالمي.
الكويت
سابعا جاءت دولة الكويت الغنية بالنفط، إذ تملك احتياطات من المعدن الأصفر ضمن أصولها الاحتياطية بحجم 79 طنا، بينما جاءت عالميا في المرتبة 41، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
المملكة الأردنية الهاشمية
جاءت الأردن في المرتبة الثامنة عربيا كأكبر حائزي الذهب، بحجم بلغ 42.5 طنا، بينما جاءت على مستوى العالم في الترتيب 49 عالميا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق1

كورونا وضع العراق أمام تحدّيات استثنائية.. بفعل تراكمات 17 سنة من الفشل في إدارة شؤون الدولة 26 حزيران 2020 12:48 م

العشرين

بعد 48 ساعة عمل "أون لاين" .. ما أبرز القرارات التى اتخذتها مجموعة العشرين ؟ 26 حزيران 2020 12:24 م

hezeb-alla

مصادر أمنية وعسكرية تكشف تفاصيل جديدة عن مصير عناصر كتائب حزب الله المعتقلين في بغداد 26 حزيران 2020 12:14 م

الدولار الليبي

فتش عن إيران .. 3 دول تنهار عملتها أمام الدولار والأسباب واحدة 26 حزيران 2020 12:00 م

قوات مكافحة الإرهاب

بعد اعتقال عناصر من ميليشيا "حزب الله".. نشطاء عراقيون يتضامنون مع حكومة الكاظمي 26 حزيران 2020 11:50 ص

ميليشيات

ميليشيات موالية لإيران تنتشر خارج المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد اعتقال عناصرها 26 حزيران 2020 10:42 ص

ميليشيات

ضبط صواريخ معدة للإطلاق.. القوات الأمنية تداهم مقر ميليشيا كتائب "حزب الله" واعتقال 13 عنصرا مواليا لإيران 26 حزيران 2020 10:26 ص

قوات التحالف الدولي في العراق

التحالف الدولي: الحكومة الجديدة في بغداد تريد منا البقاء ونريد عقد اتفاقية أمن ثنائية اعتيادية قوية مع العراق 26 حزيران 2020 09:31 ص

التعليقات