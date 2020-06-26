بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 26 حزيران 2020
آخر الأخبار
كورونا وضع العراق أمام تحدّيات استثنائية.. بفعل تراكمات 17 سنة من الفشل في إدارة شؤون الدولة الكاظمي: العراق يحتاج في الواقع إلى دعم أمني وعسكري أمريكا تدرج العراق وإيران بقائمة الدول التي تجند أطفالاً للقتال بعد اعتقال عناصر من ميليشيا "حزب الله".. نشطاء عراقيون يتضامنون مع حكومة الكاظمي بغداد تنظم بطولة عربية للقوس والسهم .. " اون لاين" دعوة نيابية لفتح ملف المصافي النفطية المتلكئة الصحة : دخلنا في حرب شرسة وعلى الدولة والمواطن اعادة النظر بحساباتهما تنافس محموم بين الاحزاب على منصب " يبيض ذهبا " المسعودي : الاقتراض ليس الحل الحقيقي للازمة المالية خشان : الكاظمي لم يتخذ اي قرار صائب بشأن كورونا حتى الان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 12:28 م

10 أطنان مساعدات طبية من الإمارات إلى العراق لمكافحة كورونا

مساعدات اماراتية
 أرسلت دولة الإمارات،  طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود 10.5 ألف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن محمد صالح الطنيجي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى العراق، قوله إن "دولة الإمارات ساهمت في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه".
وأضاف أنه "استمراراً لتلك الجهود، قامت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بإرسال طائرة مساعدات طبية اليوم لدعم الجهود التي يبذلها العاملين في المجال الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية مؤخراً لإقليم كردستان العراق"
وقدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 974 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 974 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حنين القدو

القدو: الدولة ستعاني من عجز مالي يصل الى 40 تريليون دينار مع نهاية العام الجاري 26 حزيران 2020 12:53 م

الجبوري

“صحة العراقي بين فكي المزايدات”.. نائب يكشف عن تخصيص 570 مليار دينار لشركة أدوية ترتبط بأحد الأحزاب 26 حزيران 2020 12:50 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي: العراق يحتاج في الواقع إلى دعم أمني وعسكري 26 حزيران 2020 12:08 م

تجنيد الأطفال في العراق

أمريكا تدرج العراق وإيران بقائمة الدول التي تجند أطفالاً للقتال 26 حزيران 2020 12:00 م

الطاقة النيابية

دعوة نيابية لفتح ملف المصافي النفطية المتلكئة 26 حزيران 2020 11:31 ص

وزارة الصحة العراقية

الصحة : دخلنا في حرب شرسة وعلى الدولة والمواطن اعادة النظر بحساباتهما 26 حزيران 2020 11:22 ص

كتلة الحكمة

تنافس محموم بين الاحزاب على منصب " يبيض ذهبا " 26 حزيران 2020 11:19 ص

رياض-المسعودي (1)

المسعودي : الاقتراض ليس الحل الحقيقي للازمة المالية 26 حزيران 2020 11:12 ص

التعليقات