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الجمعة, 26 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 26 حزيران 2020 12:08 م

الكاظمي: العراق يحتاج في الواقع إلى دعم أمني وعسكري

مصطفى الكاظمي
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا جرى التأكيد وللمرة الأولى الاعتراف بالسيادة الوطنية.

وأضاف الكاظمي في تصريح صحفي، أن "الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين العراق والولايات المتحدة حقق أهدافاً مهمة، حيث جرى التأكيد وللمرة الأولى عبر هذا الحوار على الاعتراف بالسيادة الوطنية، وهي أمر مهم على صعيد طبيعة العلاقة المستقبلية مع الأميركان".

وأضاف أنه "تم خلال الحوار جدولة انسحاب القوات الأميركية، وهو تطور مهم على صعيد طريقة التعامل مع هذا الوجود".

وتابع: "القوات التي تبقى سيجري التفاوض عليها في المستقبل"، مبيناً أن "العراق يحتاج في الواقع إلى دعم أمني وعسكري؛ لكنه ليست لديه مغامرات عسكرية، ولن أسمح بذلك".

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