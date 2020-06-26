بغداد تنظم بطولة عربية للقوس والسهم .. " اون لاين"



تنظم بغداد نهاية شهر حزيران الحالي ملتقى القوس والسهم للاندية العربية " اون لاين " .



وقال سعد المشهداني الامين العام للاتحاد العربي للقوس والسهم في تصريح صحفي :" بعد التوقف الاجباري للبطولات لكل الالعاب بسبب جائحة كورونا ، قررنا اقامة ملتقى عربي (اون لاين) في بغداد عبر قناة العراقية الرياضية ولمدة خمسة ايام ، وتشارك مكاتب شبكة الاعلام العراقي في التغطية من العواصم العربية.



واضاف المشهداني :" ان البطولة ستشهد مشاركة واسعة للاندية العراقية ، ونأمل ان نوفق في تنظيمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "، مشيرا الى :" ان هناك تصويرا مباشرا من كل ملعب وحكاما دوليين يشرفون على تلك البطولة".



ف.ا