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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 11:33 ص

بغداد تنظم بطولة عربية للقوس والسهم .. " اون لاين"

القوس

تنظم  بغداد نهاية شهر  حزيران الحالي ملتقى القوس والسهم للاندية العربية " اون لاين " .

وقال سعد المشهداني الامين العام للاتحاد العربي للقوس والسهم في تصريح صحفي :" بعد التوقف الاجباري للبطولات لكل الالعاب بسبب جائحة كورونا ، قررنا اقامة ملتقى عربي (اون لاين) في بغداد عبر قناة العراقية الرياضية ولمدة خمسة ايام ، وتشارك مكاتب شبكة الاعلام العراقي في التغطية من العواصم العربية.

واضاف المشهداني :" ان البطولة ستشهد مشاركة واسعة للاندية العراقية ، ونأمل ان نوفق في تنظيمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "، مشيرا الى :" ان هناك تصويرا مباشرا من كل ملعب وحكاما دوليين يشرفون على تلك البطولة".
 
ف.ا
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