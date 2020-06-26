دعوة نيابية لفتح ملف المصافي النفطية المتلكئة



دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى فتح ملف المصافي النفطية المتلكئة في العراق.



وقال الزجراوي في تصريح صحفي :" هناك اموال رصدت في السابق لانشاء مصاف نفطية في عهود الحكومات المتعاقبة ، لكنها لم تنجز لغاية الان " ، داعيا رئيس الوزراء ووزير النفط الى الوقوف على اسباب تلكؤ انجاز بعض المصافي النفطية ،رغم تخصيص اموال طائلة لها ، واحالة المتورطين بالموضوع الى القضاء ".



واشار النائب الى :" ان هذه المصافي لو اكتملت لحققت موارد مالية كبيرة لخزينة الدولة ".



ف.ا