الصحة : دخلنا في حرب شرسة وعلى الدولة والمواطن اعادة النظر بحساباتهما



اعلنت وزارة الصحة ان العراق دخل في حرب شرسة مع فايروس كورونا الخطير، فيما دعا لاصدار تشريعات خاصة تفرض عقوبات صريحة بحق المخالفين لتعليمات الوقاية .



وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، في تصريح متلفز :" ان تخطي عدد الاصابات بفايروس كورونا حاجز الالفين ، يجعل وزارة الصحة امام تحدٍ جديد لمعرفة سبب الارتفاع ويحتم على الدولة والمواطن ان يعيدا النظر بحساباتهما".



ودعا الجميلي الى "اصدار تشريعات خاصة تفرض عقوبات صريحة بحق غير الملتزمين بالارشادات الصحية في الشارع"، مؤكداً :" ان عدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية هو السبب الاساس لارتفاع عدد الاصابات".



واوضح :" ان العراق الان في حرب مع فايروس خطير ، و الكمامة هي خوذة المقاتل، داخل السيارة والمحل والدوائر وفي كل تجمع".



وطالب رجال الدين والشخصيات المجتمعية بـ"التدخل وتوعية المواطنين بما يمتلكونه من تأثير ، لان الاستمرار بزيادة الاصابات امر لا يمكن قبوله ويؤدي لنتائج خطيرة جداً".



ف.ا