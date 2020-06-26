تنافس محموم بين الاحزاب على منصب " يبيض ذهبا "

كشفت كتلة "الحكمة" النيابية، عن تنافس محتدم بين الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان للحصول على منصب امين بغداد ، لما يدره من " مبالغ خيالية".



وقال النائب عن "الحكمة" علي البديري في تصريح صحفي :" ان امانة بغداد تعد موقعا مهما ، واهم من اية وزارة، لكونها تحقق ايرادات مالية خيالية، ولم تستغل بطريقة صحيحة منذ 2002 "، مؤكدا :" ان ايرادات الامانة تكفي لتأمين رواتب الموظفين في بغداد والمحافظات المجاورة لها دون الرجوع الى واردات النفط".



واضاف البديري :" ان الاحزاب والكتل السياسية الكبيرة تحاول اليوم الحصول على منصب امين بغداد ، من اجل الاستحواذ على الايرادات المالية التي تحصل عليها الامانة ".



واوضح النائب :" ان رئيس الوزراء يستطيع اختيار شخصية لامانة بغداد ، دون الرجوع الى الكتل السياسية التي تحاول الاستحواذ على المنصب ".

ف.ا