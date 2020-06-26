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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 11:19 ص

تنافس محموم بين الاحزاب على منصب " يبيض ذهبا "

كتلة الحكمة

كشفت كتلة "الحكمة" النيابية، عن تنافس محتدم بين الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان للحصول على منصب امين  بغداد ،  لما يدره من " مبالغ خيالية".

وقال النائب عن "الحكمة" علي البديري في تصريح صحفي :" ان امانة بغداد تعد موقعا مهما ،  واهم من اية  وزارة، لكونها تحقق ايرادات مالية خيالية، ولم تستغل بطريقة صحيحة منذ 2002 "، مؤكدا :" ان  ايرادات الامانة تكفي لتأمين رواتب الموظفين في بغداد والمحافظات المجاورة لها دون الرجوع الى واردات النفط".

واضاف  البديري :" ان الاحزاب والكتل السياسية الكبيرة تحاول اليوم الحصول على منصب امين بغداد ، من اجل الاستحواذ على الايرادات المالية التي تحصل عليها الامانة ".

واوضح النائب :" ان رئيس الوزراء يستطيع اختيار شخصية لامانة بغداد ، دون الرجوع  الى الكتل السياسية التي تحاول الاستحواذ على المنصب ".

ف.ا

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