المسعودي : الاقتراض ليس الحل الحقيقي للازمة المالية



اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :" ان تشريع قانون السماح بالاقتراض الخارجي والداخلي هو جزء بسيط من حل الازمة المالية" ، مشيرا الى :" ان الحل الحقيقي هو التزام الحكومة بوعودها بالاصلاح ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان تصويت البرلمان بالسماح للحكومة بالاقتراض الخارجي والداخلي ، كان محددا وليس مفتوحا وبشروط الزم القانون بها وبالمدة التي حددها البرلمان للحكومة ، وستكون لنا مراقبة شديدة لحركة صرف المبالغ التي سيتم اقراضها وفق ضوابط القانون" .



واضاف :" ان الاقتراض الخارجي والداخلي يمثل جزءا بسيطا من حل الازمة المالية ، وان الحل الحقيقي هو التزام الحكومة بوعودها باصلاح المنظومتين المالية والادارية وايقاف الهدر والفساد على اقل تقدير" .



ف.ا