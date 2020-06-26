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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 11:12 ص

المسعودي : الاقتراض ليس الحل الحقيقي للازمة المالية

رياض-المسعودي (1)

اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :"  ان تشريع قانون السماح بالاقتراض الخارجي والداخلي هو جزء بسيط من حل الازمة المالية" ، مشيرا الى :" ان الحل الحقيقي هو التزام الحكومة بوعودها بالاصلاح ".

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان تصويت البرلمان بالسماح للحكومة بالاقتراض الخارجي والداخلي ، كان محددا وليس مفتوحا وبشروط الزم القانون بها وبالمدة التي حددها البرلمان للحكومة ، وستكون لنا مراقبة شديدة لحركة صرف المبالغ التي سيتم اقراضها وفق ضوابط القانون" .

واضاف :"  ان  الاقتراض الخارجي والداخلي يمثل جزءا بسيطا  من حل الازمة المالية ، وان الحل الحقيقي هو التزام الحكومة بوعودها باصلاح المنظومتين المالية والادارية وايقاف الهدر والفساد على اقل تقدير" .

ف.ا
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