خشان : الكاظمي لم يتخذ اي قرار صائب بشأن كورونا حتى الان

وصف النائب المستقل باسم خشان قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن مواجهة جائحة كورونا ، بانها :" شكلية وغير مدروسة ".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان ارتفاع معدل الاصابات بفايروس كورونا يعود للتخبط بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، حيث ان تشكيل خليتين للازمة وتحجيم دور وزارة الصحة هو سبب ذلك" ، لافتا الى :" ان الاجراءات المتبعة في مواجهة كورونا ليست في المستوى المطلوب".



واضاف :" ان قرارات الكاظمي بشأن مواجهة جائحة كورونا شكلية و غير مدروسة ، ولن تحقق الغرض "، مبينا :" ان الكاظمي لم يتخذ اي قرارات صائبة بمواجهة كورونا حتى الآن".

ف.ا