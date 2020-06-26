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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 10:55 ص

الدهلكي : ازمة كورونا عرّت حكومات الطائفية والمحاصصة

رعد الدهلكي

اكد النائب  رعد الدهلكي، ان ازمة جائحة كورونا عرت حكومات الطائفية والمحاصصة وفضحت الساسة الذين نهبوا العراق.

وقال الدهلكي في تصريح صحفي :"  ان اكثر  من 90 في المائة من المستشفيات الحالية في العراق ، انشئت في ظل  الحكومات العراقية التي سبقت الاحتلال الاميركي . وبعضها يعود الى حقبة العهد الملكي، اي ان حكومات ما بعد الاحتلال لم تتمكن من تأسيس نظام رعاية صحية محترم، لكنها تمكنت من الاستثمار في المجال الصحي على حساب المواطن العراقي المحروم".

واضاف:" ان  ازمة كورونا عرّت حكومات الطائفية والمحاصصة وفضحت الساسة الذين نهبوا العراق ، على الرغم من توفر الاموال والموازنات الكبيرة خلال الاعوام السابقة".

وشدد، على "ضرورة الضغط برلمانياً وشعبياً من أجل التأسيس لنظام صحي يخدم العراقيين وينجيهم من الازمات والاوبئة".

ف.ا

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