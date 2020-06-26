نائب يطالب باستبدال بعض مدراء دوائر الصحة لاخفاقهم بتطويق ازمة تفشي كورونا



طالب رئيس تحالف سائرون في ديالى النائب برهان المعموري رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بضرورة استبدال بعض المدراء العامون في بعض المحافظات التي اخفقت باداء مهامها بالاضافة الى بعض المدراء العامون في الوزارة ممن أخفقوا بأداء مهامهم بتطويق ازمة وباء كورونا فايروس .



وشدد المعموري في بيان إن الوضع الصحي ذاهب الى المجهول وخاصه في المحافظات التي شهدت اعدادا مرتفعة من الاصابات بعد إخفاق واضح من قبل بعض المدراء في تطويق الأزمة وعدم اللامبالاة سببت بتزايد أعداد الإصابات والوفيات فضلاً عن عدم متابعة ميدانية وحقيقية لعمل الكوادر والمستشفيات وذلك يُعد استهانةً بارواح المواطنين وتخاذل واضح من المدراء الذين ما زال أغلبهم يعمل بالوكالة ومنهم بالاصاله وهذا بحد ذاته مخالفة صريحة وواضحة مع انهاء جميع المناصب بالوكالة .



وحدد المعموري مهلة لا تتجاوز7 ايام لتدارك الأمر قبل خروج الوضع الصحي الراهن عن السيطرة من خلال استبدال المدراء والكوادر المتقدمة بالوزارة ممن هم مازال عملهم بالوكالة وممن فشلوا بأداء عملهم من خلال المتابعات الميدانية ووضع الخطط الصحية الرصينة لتطويق انتشار وباء فيروس كورونا وهذا يقع على عاتق السلطة التنفيذية التي تتحمل المسؤولية أمام الله والشعب من الفشل الذي سيتسبب بكارثة حقيقية إن لم يتم معالجة الامر سريعاً.



ف.ا