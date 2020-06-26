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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 10:39 ص

الاقتصاد النيابية تكشف عن صعوبة توفير الأموال الداخلية والخارجية

ميثاق-الحامدي

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن وجود صعوبة بتوفير الأموال من البنك المركزي والبنك الدولي وصندوق والنقد الدولي رغم تصويت البرلمان على قانون الاقتراض.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي إن “الاقتصاد العالمي يواجه مشكلة كبيرة بسبب جائحة كورونا حيث من الصعب تأمين الأموال التي صوت عليها مجلس النواب ضمن قانون الاقتراض الخارجي والداخلي”، لافتة إلى إن “الأموال التي يراد اقتراضها من الصعب ان تؤمن في ظل الاقتصاد العالمي المنهار”.

وأضافت أن “الحكومة قد تواجه مشكلة في تأمين تلك الأموال لتخطي الأزمة الراهنة”، مبينة أن “البنك المركزي العراقي ابلغ مجلس النواب في وقت سابق بأنه متخوف من السياسات الاقتصادي الحكومية الخاطئة وقد يكون من الصعب إن يقدم القروض للحكومة”.

وصوت مجلس النواب، امس  الاول على قانون لتمويل العجز في موازنة العام الحالي.

ف.ا
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