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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 26 حزيران 2020 10:35 ص

عضو بلجنة الصحة البرلمانية يدعو الى اعلان حالة الطوارئ الصحية وتطبيق الحظر الشامل

حظر

دعا عضو لجنة الصحة البرلمانية النائب فالح الزيادي الى اعلان حالة الطوارئ الصحية وتطبيق الحظر الشامل واجراء تغيير بالخطط الصحية لمواجهة فيروس كورونا .

وقال الزيادي:" ان الايام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في اعداد المصابين والوفيات بفيروس كرونا ، وهذا الامر يعد مؤشرا خطيرا يجب الوقوف عنده تجنبا لوقوع كارثة صحية في البلد ".

واكد الزيادي :" ضرورة دعم وزارة الصحة ماديا وبالكوادر والمستلزمات الطبية وفرض حالة الطوارئ الصحية باسرع وقت ممكن وفرض حظر التجوال الشامل المشدد ومنع التنقل بين المحافظات والمناطق بصورة تامة ، الى حين السيطرة وانتهاء فيروس كورونا ، والا سيصل البلد الى ما لا تحمد عقباه ".

وطالب وزارة الصحة ، باعادة النظر بالخطط الستراتيجية الصحية باسرع وقت ممكن ، قبل انهيار الواقع الصحي في البلد وخسارة جميع الراقدين بالمستشفيات والمصابين بفيروس كورونا.

ف.ا
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