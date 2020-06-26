عضو بالصحة النيابية يدعو الكاظمي الى ايجاد حلول جوهرية تخرج المؤسسات الصحية من حالة التدهور



دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد الحسين الموسوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ايجاد حلول جوهرية تخرج المؤسسات الصحية من حالة التدهور.



وقال الموسوي في بيان "نؤكد مطالبتنا رئيس الوزراء بضرورة ايجاد حلول جوهرية وشجاعة تُخرج المؤسسات الصحية من حالة التدهور السريع في عملية تقديم الخدمة الصحية، ودعم مجهود الوزارة للوقوف على موارد صرف الاموال في دوائر المحافظات كافة".



وشدد الموسوي على "ضرورة تحرير هذه المؤسسات من حالة القرصنة التي تديرها إرادات وواجهات معلومة ، والتي تستهدف حياة الناس في هذا الظرف العصيب ، وقبل ذلك تستهدف ثقة الشارع المُثقَل ، بامكانية وقدرة الحكومة على تغيير واقع الحال البائس والانتقال لواقعٍ افضل".



وتابع ان "الحل لن يكون بزيادة الانفاق وحده بل بغلق منافذ تسربه وسوء ادارته من قبل من يسيطر على تلك الدوائر ويتحكم بادارة مواردها ، دون تحديد اية اولوية انسانية او علمية"، لافتا الى ان "ما حدث في الناصرية سيحدث في محافظات اخرى كالديوانية وبابل وغيرهما".



ف.ا