الكاظمي: لن نسمح لأحد بتهديدنا ونرفض المغامرات الخارجية

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق، ويرفض المغامرات الخارجية.

وأوضح الكاظمي، أن خسارة العراق في كل منفذ يبلغ بين 3 إلى 4 مليارات دينار، مشيرا إلى أن هناك حملة ستنطلق قريبا جداً لإعادة السيطرة على المنافذ الحدودية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الكاظمي، قال في وقت سابق، إنه لن يسمح لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق، في إشارة إلى مطلقي صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء.

وكتب "الكاظمي" في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الصواريخ التي استهدفت نصب الجندي المجهول في بغداد، تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه".



