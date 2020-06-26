التحالف الدولي: الحكومة الجديدة في بغداد تريد منا البقاء ونريد عقد اتفاقية أمن ثنائية اعتيادية قوية مع العراق

قال التحالف الدولي، إنه يأمل بعقد اتفاقية "متينة" مع العراق، تتمثل بعدة مهام، مرجحا قبول الحكومة الجديدة ببقاء التحالف في البلاد.

وذكر الجنرال ديوك بيراك، نائب مدير القيادة المشتركة للتحالف الدولي لشؤون السياسة والخطط والامور الاستراتيجية أن قيادة التحالف في العراق تنظر الآن في كيفية تحويل علاقتها الأمنية مع العراق، التي تستند حالياً على مبدأ الحرب ضد داعش، إلى علاقة دفاع طويلة الأجل.

وفي حوار له عبر دائرة تلفزيونية مع معهد الشرق الاوسط للدراسات في واشنطن، قال الجنرال بيراك، إن الولايات المتحدة تنظر إلى تطوير علاقتها مع القوات الأمنية العراقية، المتمثلة الآن بحملة قيادة العمليات المشتركة لقوات التحالف ضد داعش في العراق، وإلى علاقة "يتم تطبيعها ضمن برنامج تنسيق أمني دائمي".



وبشأن مستقبل القوات شمال شرقي سوريا قال إن "الأمر ليس واضحاً تماماً، واصفاً مهمة الولايات المتحدة هناك بالمهمة جداً وأنه لم يتخذ بعد قرار سياسي بهذا الشأن".



وأوضح الجنرال بيراك، أنه "كان متفائلاً ومتحمساً جداً خلال الجلسة الاولى للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، والتي عقدت في 11 حزيران عبر دائرة تلفزيونية تماشياً مع إجراءات التباعد الاجتماعي بسبب تفشي وباء كورونا".



وقال الجنرال بيراك متحدثا عن النتائج المستخلصة من ذلك اللقاء "من الواضح أن إدارة الحكومة الجديدة في العراق تريد منا البقاء"، مشيراً إلى أن "بغداد تشجع التحول في حملتنا لضمان هزيمة دائمية بداعش".



مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى، ديفد شينكر، قال بعد انتهاء اللقاء "ما نريده هو أن تكون لدينا اتفاقية أمن ثنائية اعتيادية قوية مع العراق، تتمثل بالتدريب وتوفير منظومات أسلحة متطورة وتمارين مشتركة ومنح ضباط كبار فرص دراسة في أكاديمياتنا العسكرية المرموقة".



ويقول الجنرال بيراك إنه "في هذه الاثناء يعيد التحالف ترتيب تواجده في العراق لتعزيز الحماية بقواعد اقل وبأعداد اقل، حيث انتقلت قوات التحالف من عدة مواقع وقواعد صغيرة إلى قواعد عسكرية أقل وأكبر حجماً".



تعزيز قوات التحالف جاء كاجراءات حماية وتناقص تهديدات داعش بعد الحاق الهزيمة به، ويقول الجنرال بيراك أن هذا مكن قوات التحالف "من التركيز أكثر على مهام التدريب على مستوى فرقة، نحن نتحدث عن مراحل تدريجية بمستوى التدريب وبناء القدرة المؤسساتية للقوات العراقية وكذلك تقديم المشورة لهم ومتابعة والتنسيق مع قيادتهم".



من جانب آخر قال الخبير الأمني جيمس فيليبس، من مؤسسة هيريتج فاونديشن لشؤون الشرق الاوسط، إن الحرب ضد داعش لم تنته بعد ولكنه غير قادر على السيطرة على الارض خلال النهار لكنه خلال الليل يصبح اقوى ويستطيع تنفيذ هجمات.



قائد القيادة المركزية للجيش الاميركي الجنرال، كينيث ماكينزي، قال ان استمرار المعركة ضد داعش هي احدى المبررات الحيوية التي تستدعي بقاء القوات الاميركية لمساعدة العراق في مواجهته.



وقال الجنرال ماكينزي "فيما يتعلق الامر بالسيطرة على ارض معينة فان التنظيم لم يعد قادرا على مسك قطعة ارض ولكنه ما تزال له القدرةعلى تنفيذ هجمات".



وضمن حملة القوات المسلحة العراقية ضد داعش بالتعاون مع التحالف الدولي اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول امس الاربعاء عن مقتل 12 عنصرا من مسلحي داعش في منطقة جبل قرجوغ في مخمور خلال عملية مشتركة بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف.



وقال العميد رسول في تغريدة له "استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة تم توجيه 59 ضربة جوية ضد كهوف ومخابئ كان يستخدمها داعش في جبل قرجوغ"، مشيرا الى مشاركة قوة من مكافحة الارهاب في العملية.



وجاءت هذه العملية في وقت شنت فيه القوات العراقية المرحلة الثالثة من عمليات ابطال العراق الاثنين في مناطق شمالي البلاد حيث ما تزال بقايا داعش تنشط هناك.