أنباء عن أن انفجار طهران الهائل طال منشأة نووية كبرى في منطقة "بارشين" العسكرية

مصادر: منطقة بارشين العسكرية هى منطقة أبحاث نووية سرية وتبعد عن طهران نحو 30 ميلا



كشفت مصادر إيرانية مطلعة، لـ"بغداد بوست" خلال الدقائق الأولى، من وقوع انفجار هائل شرقي العاصمة الإيرانية طهران، أن الانفجار طال في الأغلب "منشأة نووية إيرانية"، والمكان الذي وقع فيه الانفجار هو منطقة "بارشين" العسكرية النووية، وهى واحدة من المواقع النووية السرية التي تديرها إيران لتصنيع أسلحة نووية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أكدت وقوع انفجار هائل شرقي العاصمة طهران يُعتقد أنه ناتج عن انفجار داخل أحد القواعد العسكرية. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن سكان بلدتي بومهن وبرديس شرقي طهران سمعوا صوت الانفجار دون تقديم معلومات إضافية.

وقال ناشطون إيرانيون، عن حدوث الانفجار "الغامض" في منطقة سرخة حصار، قرب منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري و معامل للصناعات الدفاعية.

في نفس السياق ، أعلن التلفزيون الرسمي الايراني أن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع شرقي طهران .



وكانت تقارير سابقة، للمقاومة الإيرانية كشفت، إن إيران تطور ترسانتها النووية حتى الآن في منشآت سرية بمساعدة علماء من كوريا الشمالية. وقال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، في تقرير سابق، من 52 صفحة بعنوان "النواة النووية: موقع عسكري غير خاضع للتفتيش"، إن هناك 4 مواقع كبيرة يتم بداخلها "بنسبة كبيرة من التأكد" التطورات النووية الجارية في إيران، مشيرة إلى أنها اكتشفت ذلك عن طريق اختراق وجمع معلومات استخباراتية حول مراكز الأبحاث المذكورة. وأوضح المجلس أن أحد تلك المراكز يعتقد أنه يستخدم من قبل النظام الإيراني لتصنيع أسلحة نووية في قاعدة بارشين العسكرية على بعد 30 ميلا جنوب شرق طهران، لافتا إلى أن القاعدة تستضيف أيضا المقر الرئيسي لأكاديمية الأبحاث التابعة للجيش الإيراني.



وأشار المجلس إلى اعتقاده بأن المجمع رقم 6 في قاعدة بارشين، الذي تصل مساحته إلى 500 فدان ومحاط بسور منيع ومعروف رسميا بأنه مجمع الصناعات الكيماوية، هو في الأساس المكان الرئيسي الذي تجري فيه الأبحاث على الأسلحة النووية.

وفي حال تأكدت هذه الأنباء، بعد الدقائق الأولى من الانفجار، فإن تفجير موقع "بارشين" العسكري النووي الايراني قد يكون ضربة إسرائيلية من الخارج مثلما تقوم تل أبيب بدك المواقع الإيرانية في سوريا وفق التحليلات المبدئية.

أ.ي