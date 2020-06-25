ريال مدريد يتخطى مايوركا بثنائية بيضاء في الليغا ويستعيد الصدارة من البرشا



استعاد ريال مدريد صدارة بطولة اسبانيا لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة بعد فوزه على مايوركا المتواضع بهدفين من دون مقابل في المرحلة الـ31.

وبعد الفوز الذي سجل أهدافه فينسيوس جونيور، وسيرجيو راموس، رفع ريال مدريد رصيده الى 68 نقطة متساوياً مع الفريق الكاتالوني الذي حقق فوزاً صعباً على أتلتيك بلباو الثلاثاء (1-0)، لكنه يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم.

والفوز هو الرابع توالياً لريال مدريد بعد استئناف الدوري الذي توقف منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تحقيقه الانتصار على إيبار (3-1)، وعلى فالنسيا (3-0) وعلى ريال سوسييداد (2-1).

وزج مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين وزيدان بتشكيلة هجومية بالاعتماد على رأس الحربة مواطنه كريم بنزيمة يسانده الثلاثي المكون من البرازيلي فينيسيوس جونيور والبلجيكي إدين هازارد، والويلزي غاريث بايل، في مشاركة نادرة للأخير، في حين شارك لاعب الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بدلاً من البرازيلي كاسيميرو الموقوف، وجلس الألماني توني كروس على مقعد اللاعبين الاحتياطيين.



