ليفربول يتخطى كريستال بالاس برباعية نظيفة

فاز نادي ليفربول برباعية نظيفة على كريستال بالاس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب “أنفيلد”.

اللقاء شهد سيطرة ليفربول منذ الدقائق الأولى وبدأت المحاولات مبكرًا لأجل التسجيل لكن الريدز لم يكن موفقًا في أغلب الفرص المتاحة.

ومع إهدار ساديو ماني وجوردان هيندرسون وروبرتو فيرمينو للفرص، جاء ألكسندر أرنولد في الدقيقة 23 ليسجل الهدف الأول من ركلة حرة سددها الظهير الأيمن بصورة رائعة في المرمى.

أرنولد أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا من ركلة حرة لصالح ليفربول في “أنفييلد” بعمر 21 عامًا و261 يومًا منذ روبي فاولر في 1995.

الهدف منح الثقة لليفربول وحاول إضافة الثاني وقتل المباراة، واستغل هيندرسون لحظة ابتعاد الحارس عن مرماه ليسدد كرة ضربت في القائم وحولها المدافع إلى ضربة ركنية.

وقبل انتهاء الشوط الأول وفي الدقيقة 44، مرر فابيينو كرة رائعة استلمها محمد صلاح بصورة رائعة وحولها إلى هدف ثانٍ.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا وبدأ بسيطرة وضغط من جانب الريدز، ونجح فابيينو في إضافة الثالث بالدقيقة 55 من تسديدة صاروخية لم ينجح الحارس في إيقافها.

صلاح لم يتوقف فقط عند التهديف لكن صنع الهدف الرابع الذي سجله ساديو ماني في الدقيقة 69.

ليفربول حافظ على سيطرته على المباراة واللعب بهدوء حتى نجح في الفوز برباعية نظيفة.

بهذا الانتصار وصل ليفربول إلى النقطة 86 وأصبح بحاجة إلى فوز لحصد لقب الدوري الإنجليزي رسميًا أو خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي