غرق عشرات الروهينغيا خلال محاولتهم الوصول إلى ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية، الخميس، أن عشرات المسلمين الروهينغيا، توفوا غرقا خلال محاولتهم الوصول بحرا من بنغلادش إلى البلاد.

وأكدت وحدة الحماية البحرية الماليزية، إن 269 من مسلمي الروهينغيا من بين 300 على الأقل وصلوا إلى جزيرة لانكاوي الماليزية على متن قارب في 9 حزيران الحالي.

وأفاد “محمد زوبيل مات سوم” مدير وحدة الحماية البحرية الماليزية، في تصريح للصحافة، بتلقي معلومات عن مصرع العشرات من الركاب الذين كانوا على متن القارب، مضيفا أن “بعض طالبي اللجوء توفوا أثناء الرحلة، وبعضهم ألقى بنفسه في البحر”.

وشدد محمد زوبيل على أنه ليس لديهم رقم واضح بشأن عدد طالبي اللجوء الذين لقوا حتفهم.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية فإن أكثر من 750 ألف لاجئ من الروهينغيا، معظمهم من النساء والأطفال، عبروا إلى بنغلادش بعد أن شنت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في آب/ أغسطس 2017، ليصل عدد المضطهدين في بنغلادش إلى أكثر من 1.2 مليون.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.