بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 25 حزيران 2020
آخر الأخبار
قانون الاقتراض "آخر الدواء" لنظام منخور بالفساد والمحسوبيات الاتصالات .. اول تجربة تدريبية لسامر سعيد اجتماع مرتقب لنواب البصرة مع رئيس الوزراء خبير اقتصادي : الاقتراض الخارجي .. سيطيح بالطبقة السياسية نائب : تحقيق الاستقرار في العراق مرهون بهذا الامر... العراق ما زال يبحث عن "يوم وطني" !! النزاهة تكشف شبهة بعقد إنشاء مُجسَّرٍ بقيمة 19 مليار دينارٍ في بابل اللجنة المالية: بامكان توزيع رواتب حزيران بعد اقرار قانون الاقتراض سومو: الشركات الصينية الاكثر شراء للنفط العراقي لشهر ايار كردستان: لدينا استحقاقات مالية على بغداد بغض النظر عن الأزمة الحالية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 02:57 م

الأمم المتحدة تحذر من “سقوط اليمن

اليمن
 
حذرت الأمم المتحدة من أن عدم سد الفجوات الواسعة في ميزانية عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن ستكون له عواقب كارثية على هذه الدولة، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أثناء إحاطة قدمها أمس الأربعاء إلى اجتماع افتراضي مغلق لمجلس الأمن الدولي، إلى أن فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19” يتفشى على وجه السرعة في الأراضي اليمنية، وبلغت نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات في البلاد نحو 25%، ما يتجاوز بخمسة أضعاف المتوسط العالمي.
وأكد المسؤول الأممي أن كثيرا من الإصابات والوفيات جراء “كوفيد-19” في اليمن لا تحصى بسبب انهيار نظام الرعاية الصحية، مضيفا أن تكلفة خدمات الجنازة والدفن في بعض المناطق ارتفعت بسبعة أضعاف خلال عدة أشهر.
وذكر لوكوك أن جائحة كورونا تزيد من حجم المعاناة المختلفة التي يعانيها الشعب اليمني، بما في ذلك “حوادث فتاكة تخلف العديد من الضحايا”، والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يتجه نحو “كارثة غير مسبوقة”، لا سيما في ظل هبوط سعر صرف الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولفت المسؤول إلى أن المانحين الدوليين تعهدوا في المؤتمر الدولي بشأن اليمن الذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع السعودية أوائل الشهر الجاري، تعهدوا بدفع 1.35 مليار دولار فقط هذا العام، بما في ذلك التمويل الجديد بقيمة 700 مليون دولار، ما يقل بنحو ضعفين عن رقم العام الماضي، ولا يكفي لضمان استمرارية برامج الإغاثة الأممية في اليمن.
وأوضح لوكوك أن هذا النقص قد أسفر عن وقف دفع مكافآت تحفيز إلى نحو عشرة آلاف موظف يعملون في الخطوط الأمامية للمعركة ضد “كوفيد-19” في اليمن، مضيفا أن برامج النظافة والإمداد بالمياه العذبة التي يستفاد منها أربعة ملايين شخص يمني ستغلق في غضون الأسابيع القليلة القادمة إن لم يتم حل المشكلة. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الروهنجا

غرق عشرات الروهينغيا خلال محاولتهم الوصول إلى ماليزيا 25 حزيران 2020 03:06 م

مايك بومبيو

بومبيو يحذر من مدى طائرات "فتاكة" لإيران من روسيا والصين بعد انهاء حظر UN 24 حزيران 2020 04:41 م

safe_image

إيران تحاكم 77 ناشطا احتجوا على قمع "انتفاضة البنزين" 24 حزيران 2020 01:52 م

safe_image

الملالي يواصل صلفه وغروره : مستعدون للحوار مع أمريكا إذا اعتذرت عن الانسحاب من الاتفاق النووى 24 حزيران 2020 01:43 م

safe_image

مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي في مواجهات مع الأكراد 24 حزيران 2020 01:37 م

safe_image

ترامب يتوعد جون بولتون بالسجن ومصادرة أمواله 24 حزيران 2020 01:16 م

ترامب

ترامب: استطعنا اجتثاث خطر داعش بالكامل وقضينا على البغدادي وسليماني 24 حزيران 2020 10:58 ص

11-2-1200x675

للمقيمين فقط .. السعودية تعلن عن ضوابط الحج لهذا العام 23 حزيران 2020 03:27 م

التعليقات