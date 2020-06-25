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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 02:39 م

ذي قار تسجل حصيلة مخيفة للإصابات بكورونا بينها مسؤولين طبيين في النجف

كورونا
أفاد مصدر في صحة محافظة ذي قار جنوبي العراق، الخميس، تسجيل ١١ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
واضاف  ”تم  كذلك تشخيص إصابة 262 شخصاً بالفيروس خلال ٢٤ ساعة ماضية“.
وتعد ذي قار من اكثر المحافظات العراقية تسجيلاً للإصابات بالفيروس بشكل متصاعد.
وفي محافظة النجف، تم تشخيص إصابة الدكتور عبد العالي الغزالي مدير مدينة الصدر الطبية، وعلاء الشيباني مدير مكتب مدير عام صحة النجف بفيروس كورونا، بحسب مصدر طبي  .
وسجلت الصحة العراقية امس الأربعاء 79 حالة وفاة، و2200 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اعلى معدل منذ تفشي ظهور الجائحة في البلاد.
ومنذ تفشي الجائحة في العراق تم تشخيص إصابة 36702  شخص، مجموع حالات الشفاء وصلت الى 16814 حالة، والوفيات بلغت   1330.
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