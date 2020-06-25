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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 25 حزيران 2020 02:22 م

إصابة 70 شرطيا بينهم ثلاثة ضباط بكورونا في ميسان

شرطة ميسان
  اعلنت قيادة شرطة ميسان يوم الخميس عن اصابة عدد من عناصرها اثناء تأدية الواجب في تطبيق حظر التجوال وحماية الملاكات الصحية .
وقالت القيادة في بيان اليوم، ان منتسبي شرطة القيادة يؤدون واجبهم في المحافظة من خلال تطبيق حظر التجول وحماية المؤسسات الصحية والملاكات الطبية يؤسفنا ان اصابة (٧٠) شرطيا بينهم ضباط و٣ وفيات بفيروس كورونا اثناء تأدية الواجب في المحافظة .
واضاف البيان ان القيادة ومنتسبيها مازالت ومستمرة في الواجب من خلال فرض حظر التجوال وتطبيق كافة قرارات خلية الازمة في المحافظة واشارت انها تعاهد ابناء المحافظة على حمايتهم ومازالت في خندق واحد مع الملاكات الصحية لدفع خطر الوباء عن المحافظة
ودعت القيادة اهالي المحافظة للالتزام ومساعدة اخوانهم في للقوات الامنية من خلال البقاء في منازلهم لان البلد يمر بازمة صحية خانقة.
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