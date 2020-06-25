أول تصريح لمحافظ دهوك الجديد بعد تسلمه منصبه

دعا محافظ دهوك الجديد علي تتر، الخميس، القوات غير العراقية للخروج من اراضي اقليم كردستان في اشارة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني، وقال عليهم الذهاب بمشاكلهم إلى تركيا.

وقال تتر في اول مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس محافظة دهوك عقب التصويت عليه محافظا لدهوك إن ”مئات القرى اُخليت من ساكنيها بسبب الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني مما اثر سلبا على حياة المواطنين في المناطق الحدودية داعيا، الى الحوار واستخدام الطرق القانونية لاخراج القوى غير العراقية في المنطقة.

واعلن تتر ان ادارة المحافظة بصدد اطلاق برنامج لتقديم الخدمات للمحافظة بعد التشاور مع معنيين وقانونيين بهذا الصدد، مشددا على انه سيعمل بكل طاقاته لفرض القانون ومحاربة الفساد والمحسوبية والتجاوز.

ودعا مجلس المحافظة ووسائل الاعلام الى كشف السلبيات للعمل على تصحيحها